Haute-Garonne : En mars, rendez-vous avec les Rencontres pour l’égalité en ligne !

Du 1er au 6 mars 2021, le Conseil départemental de Haute Garonne organise les 3e Rencontres pour l’égalité. Au programme, des conférences et des débats à suivre en ligne avec chaque jour une thématique.

En cette période particulière, où la société évolue et parfois se cristallise autour de nombreuses thématiques, le Conseil Départemental propose les 3e rencontre pour l’égalité. Autour de conférences et de débats en ligne, le public est invité à intervenir sur des sujets comme l’antisémitisme, l’homophobie, le racisme, les inégalités femmes-hommes, et toutes sortes d’inégalités pendant une semaine.

Les Rencontres pour l’égalité se veulent une caisse de résonance pour sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre les discriminations, à la promotion des Droits de l’Homme et des principes et valeurs de la République. Pour cela, le département s’appuie sur des associations mises en avant pendant cette semaine.

Chaque journée a un thème spécifique :

le 1er mars la lutte contre l’antisémitisme,

le 2 mars contre l’homophobie et la transphobie,

le 3 mars contre le racisme,

le 4 mars contre les inégalités femmes-hommes

le 5 mars contre l’ensemble des inégalités.

et le 6, la parole sera donnée aux associations.

Les Rencontres seront retransmises en direct sur le site haute-garonne.fr

A noter aussi que l’ensemble de la semaine des Rencontres pour l’égalité sur RADIO OCCITANIA (98.3 et 89.4 pour le Comminges)