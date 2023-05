Hand: Retour à domicile pour le FENIX Toulouse !

Partager Facebook

Ce vendredi, le FENIX Toulouse reçoit Saint-Raphaël au Palais des Sports.

La fin du championnat approche à grands pas, et avec elle la course à la 5ème place. En effet il ne reste plus que 3 matchs à domicile, et les Toulousains sont actuellement 6ème, seul un point les sépare de Nîmes actuel occupant de la 5ème place. Rien est encore joué, et les hommes de Danijel ANDJELKOVIC n’ont pas encore dit leur dernier mot !

Après une semaine de trêve internationale, le FENIX se prépare à recevoir à Saint-Raphaël ! Rendez-vous Vendredi 5 Mai à 20H00 (ouverture des portes à 19H00) au Palais des Sports de Toulouse.

Billetterie sur www.fenix-toulouse.fr