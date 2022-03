Hand  Féminin : France – Croatie à Toulouse ce dimanche

Partager Facebook

Ce dimanche 6 mars, l’équipe de France de Hand féminin tentera de décrocher son billet pour l’Euro 2022 face à la Croatie.

Mercredi, l’équipe de France féminine de handball franchit une nouvelle étape dans le chemin de sa qualification pour l’EHF EURO 2022. Les Bleues s’imposent, difficilement, ce soir face à la Croatie à Koprivnica, sur un match très disputé, score final 19-21 (8-12).

Les deux collectifs prennent maintenant la direction de Toulouse, en France, pour jouer le match retour de cette deuxième phase de qualifications à l’EHF EURO 2022. Une nouvelle victoire et les Bleues sont assurées de participer au championnat d’Europe en fin d’année. La rencontre aura lieu au Palais des Sport A.Brouat à Toulouse, à 17h30, dimanche 6 mars, et sera diffusé en direct sur La Chaîne L’Equipe et beIN SPORTS.

LA LISTE QUALIFICATIONS EHF EURO 2022 :

Gardiennes : Cléopatre Darleux (Brest Bretagne Handball) – Laura Glauser (Györ Audi ETO KC)

Ailières gauches : Coralie Lassource (Brest Bretagne Handball) (c) – Chloé Valentini (Metz Handball)

Arrières gauches : Orlane Kanor (Metz Handball) – Estelle Nze-Minko (Györ Audi ETO KC) – Déborah Lassource (Paris 92)

Demi-centres : Tamara Horacek (Metz Handball) – Méline Nocandy (Metz Handball) – Grace Zaadi Deuna (Rostov Don)

Pivots : Béatrice Edwige (Rostov Don) – Sarah Bouktit (Metz Handball)

Arrières droites : Emma Jacques (Metz Handball) – Océane Sercien-Ugolin (Krim Mercator)

Ailières droites : Lucie Granier (ES Besançon) – Alicia Toublanc (Brest Bretagne Handball)

Les joueuses au retour à Toulouse : Floriane André (Neptunes de Nantes) – Oriane Ondono (Neptunes de Nantes)

LE STAFF : Entraîneur : Olivier KRUMBHOLZ / Adjoint : Sébastien GARDILLOU / Préparation physique : Pierre TERZI / Médecin : Cindy CONORT / Kinésithérapeutes : Césaré COCUZZA, Pierre GILLET et Célestin DAILLY / Analystes vidéo : Christophe CAILLABET, David BURGUIN / Préparateur mental : Pascal NIGGEL / Relation médias : Diane PROUHET / DTN : Pascal BOURGEAIS / Chef de délégation : Rémy LEVY / Manager : Samuel SELIG