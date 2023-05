Guillaume Meurice en dédicaces à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste et auteur Guillaume Meurice sera en dédicaces à la Librairie de la Renaissance Toulouse le 25 mai.

Guillaume Meurice vient présenter deux livres Petit éloge de la médiocrité (éd. Les Pérégrines) et Le fin mot de l’histoire, 201 expressions pour épater la galerie (éd. Flammarion), le livre qu’on a bien failli ne pas lire puisque sa première édition avait été stoppée par Vincent Bolloré !

Né en 1981, Guillaume Meurice est un humoriste et chroniqueur. En 2014, il rejoint Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker pour une nouvelle émission sur France Inter, intitulée Si tu écoutes, j’annule tout (rebaptisée par la suite Par Jupiter ! et en 2022, C’est encore nous !) Il y signe « Le moment Meurice », chronique composée de micros-trottoirs satiriques. Il est l’auteur de deux romans : Cosme (2018, Flammarion) et Le roi n’avait pas ri (2021, Jean Claude Lattès). En 2021, il monte le spectacle « Meurice 2022″ à La Cigale (Paris), il a obtenu six parrainages de maires lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2022. En 2023, il est de retour avec « Meurice 2027 », cette fois-ci il prend de l’élan !

Guillaume Meurice joue son spectacle Meurice 2027 à la Salle Horizon Pyrénées à Muret le 26 mai. Il sera en dédicaces le 25 mai à la Librairie de la Renaissance.

LIBRAIRIE DE LA RENAISSANCE

1 allée Marc Saint Saëns

TOULOUSE

www.librairie-renaissance.fr