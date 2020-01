Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Compagnie La Nuit se lève propose de découvrir le spectacle « Gros-Câlin » d’après l’oeuvre de Romain Gary au Théâtre du Grand Rond du 21 au 25 janvier 2020.

Monsieur Cousin, modeste employé célibataire cherchant désespérément à combler le vide dans sa vie, s’éprend d’un python ramené d’Afrique. Ce serpent est le seul à lui donner cet amour, cette tendresse dans de longues étreintes. Cette fable tragi-comique, adaptée du roman d’Emile Ajar et portée avec brio par Denis Rey, est l’histoire d’un homme qui se débat dans une existence qu’il voudrait joyeuse. C’est drôle et pathétique, absurde et émouvant.

Premier roman de Romain Gary sous le pseudonyme d’Emile Ajar, Gros-Câlin est le récit labyrinthique d’une solitude dans un Paris trop grand, dans une vie trop modeste, dans une existence trop triste.

Romain Gary invente ici une langue. Prosaïque ou elliptique parfois, exigeante toujours, elle fait complètement et totalement spectacle. A l’image de Denis Rey qui porte cette langue de façon magistrale. Un simple costume-cravate, une chaise pour unique accessoire et il nous donne à voir un éventail de jeu unique.

Gros-calin

Du 21 au 25 janvier 2020

Théâtre du Grand Rond

05 61 62 14 85