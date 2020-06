Gratuité des musées toulousains ce dimanche 7 juin

Partager Facebook

Comme chaque premier dimanche du mois, les musées de Toulouse sont gratuits pour le public ce 7 juin. Une première après le confinement et avec des mesures sanitaires strictes.

Depuis le 2 juin, la plupart des musées toulousains rouvrent leurs portes progressivement dans des conditions sanitaires adaptées pour assurer la sécurité des visiteurs et des agents. Les espaces et le fonctionnement ont été réorganisés, les horaires d’ouverture et le nombre de personnes accueillies revus.

Le 7 juin, premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes des musées toulousains sera gratuit pour tous les visiteurs, avec quelques aménagements nécessaires pour assurer le respect des consignes sanitaires (jauge limitée, port du masque…)

Quelques informations pour préparer au mieux les visites en amont dans ces établissements :

• Le Muséum : ouverture de 10h à 18h ; 200 personnes en simultané

Jardins du Muséum : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; 100 personnes en simultané

https://www.museum.toulouse.fr/affichage-evenement/-/event/event/175424256

• Quai des Savoirs : de 10h à 18h ; 50 personnes en simultané.

https://www.quaidessavoirs.fr/-/information-reouverture

• Musée George-Labit : de 14h à 18h ; 10 personnes en simultané.

https://www.museegeorgeslabit.fr/

• MATOU (Musée de l’Affiche) : de 10h à 18h ; 10 visiteurs en simultané

https://fr-fr.facebook.com/MATOU.Musee/

• Musée Saint-Raymond : de 10h à 18h ; 60 personnes en simultané – Réservation conseillée de créneaux horaires sur https://saintraymond.festik.net

• Les Abattoirs : de 12 à 18h ; 100 personnes en simultané.

A noter : les Abattoirs, depuis leur réouverture le 3 juin, proposent la gratuité jusqu’au 7 juin inclus.

https://www.lesabattoirs.org/infos-pratiques/horaires-et-tarifs

Pour rappel, les musées des Augustins et Paul-Dupuy sont en travaux, mais continuent à proposer des ressources en ligne.

Enfin, le Couvent des Jacobins, site très visité, rouvrira le 9 juin prochain.

Et pour les Toulousains qui souhaitent avoir un accès privilégié aux musées, l’offre Muséelibre permet d’accéder gratuitement aux collections permanentes des musées municipaux et à des monuments tous les week-ends. On peut établir gratuitement une carte Muséelibre ou ajouter l’offre sur les cartes multiservices sans contact (Montoulouse, Montoulouse Senior, Pastel Tisséo) et sur la carte étudiante de l’Université Fédérale de Toulouse.

De leur côté, certains musées comme le Muséum proposent différents abonnements amortis dès la seconde visite. Ainsi, le PASS (solo, duo ou tribu), crédité sur les cartes Montoulouse, Montoulouse Senior, Pastel Tisséo donne accès à l’exposition permanente, aux expositions temporaires et aux animations prévues dans la programmation.

Les cartes Montoulouse, Montoulouse Senior et Muséelibre peuvent être délivrées à l’accueil du Capitole, au Point Seniors et dans certaines mairies de quartier.

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les musées différemment, de nombreuses ressources ont été mises en ligne, accessibles depuis les pages d’accueil des sites web ainsi que sur leurs réseaux sociaux.