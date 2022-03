Gérard Holtz au Bascala : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

L’ancien animateur télé, Gérard Holtz présentera son spectacle « Vive le sport…et ses petits secrets » le 26 mars au Bascala de Bruguières. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Vous avez suivi ses commentaires sur le Tour de France et ses reportages dans Stade 2 ? Retrouvez Gérard Holtz dans son premier one-man-show : Vive le Sport le Samedi 26 mars 2022 à 21h.

Il nous raconte les détails de la grande histoire : comment le Tour de France est né, comment les femmes ont été écartées longtemps des Jeux Olympiques, le dopage, le racisme, les grandes tricheries et les petites magouilles… les efforts, les accidents, les amours, bref, les secrets… Une sorte de Mille et une Nuits du sport, un conte qui nous offre une lecture intime des plus grands héros où Gérard Holtz se fera tour à tour conteur puis personnage de ces incroyables aventures.

Toulouseblog vous offre des places pour voir Gérard Holtz au Bascala !