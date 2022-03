Concours : Gagnez vos places pour le Roi se Meurt au Théâtre du Pavé !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Théâtre du Pavé accueille la Pièce « Le Roi se Meurt ». Toulouse blog vous offre des places pour la séance du mercredi 30 mars.

Et si ce Monde qui meurt derrière son Roi était en fait le nôtre ? Ce qu’il en reste ? Ne sommes-nous pas chacun, chacune, le roi, la reine de notre vie? Mais de quelle vie s’agit-il ? De quel Monde parle t-on ?

Le Monde de l’Homme, de la machine, celui du travail et de l’utopie, du labeur courageux et du plaisir partagé, de la fraternité, de la solidarité celui que nous vivons encore parfois par bribes, par souvenirs… remplacé désormais par le Monde du virtuel, le faux, le fake, le like, l’écran qui nous masque le réel en croyant le sublimer…

Notre Monde se meurt. Le factice et le superficiel l’emportent. Nous avons peut-être perdu… Il faut donc se battre et préserver ce qui reste encore d’humain chez l’Homme. Il faut entrer en résistance.

Francis Azéma met en scène, avec la Compagnie les Vagabonds, la pièce d’Eugène Ionesco du 29 mars au 3 avril prochain. La séance du 29 mars sera organisée en soutien à l’Ukraine.

Et Toulouseblog vous invité pour le mercredi 30 mars prochain.

Plus d’infos : https://theatredupave.org/wordpress/event/leroisemeurt/