Gérard Baste & The Slip Squad arrivent à Toulouse

Évènement de fin de semaine avec Gérard Baste & The Slip Squad, le 16 décembre prochain au Rex de Toulouse.

Gérard Baste & The Slip Squad, c’est une soirée entre hip-hop et punk, à prendre au millième degré ! Un nouveau projet pour l’un des membres des Svinkels. Après l’excellent « Rechute » du groupe et les deux albums solos « Dans Mon Slip 1 & 2 », Gérard Baste revient avec un nouveau projet. Accompagné de Mr Xavier et du dj Havrais Djar One, le rappeur vient nous redonner de la chaleur en ce mois de décembre. Un concert toulousains pour knicker les classiques du Svink et du Prince de la Vigne.

Rendez-vous au Rex DE Toulouse pour une belle soirée le 16 décembre.