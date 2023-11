Garou en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Garou sera en concert ce mercredi 8 novembre 2023 au Casino Barrière avec un tout nouveau projet.

Il a affiché complet en septembre 2022 au Casino Barrière de Toulouse, Garou revient avec un nouvel album consacré à Joe Dassin et une nouvelle tournée. Garou tourne et vous invite à le rejoindre dans cette nouvelle aventure authentique et intimiste.

Entouré de sa bande de quatre amis-musiciens, l’incroyable showman donnera de nouvelles couleurs à ses chansons tout en mettant à l’honneur plusieurs de ses idoles dont évidemment Joe Dassin pour lequel il a consacré son dernier album. Un concert généreux qui promet une communion intense avec le public.

En vente sur box.fr, casinobarriere.com et billetteries habituelles.