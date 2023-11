Le rappeur Souffrance en concert à Toulouse

Partager Facebook

Souffrance présentera son nouvel album ce vendredi 17 novembre au Connexion Live Toulouse.

Après deux beaux projets en 2021 et 2022, le rappeur Souffrance est de retour avec un nouvel album, Eau de Source, disponible depuis le 10 novembre dernier. Membre discret du groupe montreuillois L’uZine, Souffrance est un artiste dilettante aux rimes fines et aux punchlines affûtées.

Avec peu d’apparitions, mais toujours inattendues et qualitatives, il comptabilise déjà cinq projets solos à son actif. Dévoilé au grand public lors du Planète Rap de 7Jaws, il enchaîne les apparitions lors du Cercle de Sofiane et dans le Classico Organisé de Jul. Souffrance cultive un personnage mystérieux aux textes tranchants.

Il obtient un succès d’ estime à chaque opus et délivre l’album Tranche de vie en 2021, une œuvre mature et authentique. Souffrance s’impose comme l’une des meilleures plumes de sa génération et il est à retrouver ce vendredi soir au Connexion Live.

Infos : https://www.connexionlive.fr/programmation/