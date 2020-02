Gagnez vos places pour Le Sunday Time au Bikini avec Folamour !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Bikini propose un nouveau rendez-vous mensuel : Sunday Time. Première édition le dimanche 23 février 2020 avec la présence de Folamour. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Sunday Time est le nouveau temps fort dominical du Bikini. Un dimanche par mois, venez terminer le weekend sur la piste de danse. De 18h à minuit, les portes de la salle toulousaine s’ouvrent pour découvrir le set d’une pointure nationale ou internationale. Pour la première, c’est Folamour qui sera de l’aventure. Une sorte de parrain de l’événement.

Sur places, les toulousains pourront se balader dans un aménagement spécialement conçu pour l’occasion avec des projections vidéos et le DJ au milieu de la salle. Et le tout avec des food trucks et des bars à Cocktails.

Bref, terminée la déprime du dimanche soir. Un nouveau rendez-vous s’occupe de vous une fois par mois. Histoire de commencer la semaine le sourire aux lèvres et du son dans les tympans.

Découvrez l’interview du programmateur : https://www.toulouseblog.fr/interview-sunday-time-le-nouveau-rendez-vous-dominical-des-toulousains/

Sunday Time : Folamour

Dimanche 23 février 2020

Le bikini

Entrée : 10/12 euros

www.lebikini.com