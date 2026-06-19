Concours : Gagnez vos places pour la Cité de l’Espace de Toulouse, la sortie estivale !

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Cet été, pas besoin de quitter Toulouse pour s’offrir un voyage dépaysant. À quelques minutes du centre-ville, la Cité de l’espace vous embarque pour une aventure hors du commun. Que vous soyez un passionné d’astronomie ou simplement à la recherche d’une activité mémorable à partager en famille, c’est la sortie estivale incontournable de la Ville rose.

Au programme : des expériences immersives inédites, des engins spatiaux grandeur nature et des soirées à la belle étoile. Et restez bien avec nous jusqu’à la fin de l’article, car Toulouseblog vous réserve une belle surprise !

Des nouveautés immersives pour toucher les étoiles

La Cité de l’espace ne cesse de se réinventer pour vous faire vivre l’exploration spatiale de l’intérieur. Cette année, plusieurs attractions phares rythment la visite.

LuneXplorer : Glissez-vous dans la peau d’un astronaute

C’est l’expérience immersive unique en Europe qui fait sensation. Avec le LuneXplorer, vous ne vous contentez plus de regarder : vous passez à l’action. Vous ressentez physiquement l’accélération d’un décollage vers la Lune, exactement comme les astronautes européens. Une montée d’adrénaline garantie, accessible à tous ceux qui ont toujours rêvé de quitter l’attraction terrestre.

Sur le Terrain Martien

Mars n’a jamais été aussi proche. Dans cet espace dédié, les animateurs vous présentent en action les répliques fidèles des rovers Perseverance et Zhurong. C’est l’occasion de comprendre comment ces robots explorent la planète rouge au quotidien et recherchent des traces de vie passée.

Le cinéma IMAX et les expositions interactives

Pour en prendre plein les yeux, direction la salle IMAX pour découvrir le documentaire Deep Sky, qui retrace l’aventure fascinante du télescope James Webb (JWST). Ne manquez pas non plus l’exposition Mission εpsilon, qui vous connecte en direct avec l’ISS et le quotidien de l’astronaute Sophie Adenot.

Les Nocturnes : L’espace s’illumine tout l’été

L’une des grandes forces de la Cité de l’espace pendant la saison estivale, ce sont ses Nocturnes. En août, le parc prolonge ses horaires d’ouverture jusqu’à 23h00.

À la nuit tombée, l’ambiance change totalement. Les jardins s’éclairent, mettant en valeur l’immense fusée Ariane 5 (haute de 53 mètres) et la station spatiale Mir. Les animations prennent une dimension magique avec des observations du ciel au télescope, des spectacles inédits et une atmosphère festive parfaite pour les douces soirées toulousaines.

Informations pratiques pour préparer votre visite

Horaires : Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00 (jusqu’à 18h00 ou 19h00 selon les périodes estivales, et jusqu’à 23h00 lors des Nocturnes en août).

Tarifs : Billets à partir de 22,50 €.

Sur place : 4 hectares de jardins pour flâner, des espaces de restauration (Restaurant l’Astronaute, 149 Café) et la Cité des petits pour les enfants dès 4 ans.

N’attendez plus pour planifier votre exploration. L’espace est à portée de main, juste ici, à Toulouse.