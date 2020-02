Fabian Ordonez en showcase à la Fnac Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 14 février à 17h30, Fabian Ordonez sera en showcase à la FNAC Toulouse Wilson pour présenter son album « El Padre ».

Fabian Ordonez a enregistré son nouvel album avec des chansons du répertoire latino. « La Historia de un Amor mythique Boléro » qui sera son premier single « Quizás, Quizás, Quizás », Cha Cha cubain créé par Osvaldo Farrés en 1947 et immortalisé par Nat King Cole, ; « La Javanaise », bijou gainsbourien auquel il donne une sensualité folle et tant d’autres Et puis « Hermano », une composition originale dédiée à son frère, dans laquelle il se met à nu et raconte à sa manière, faite de pudeur et de tendresse, ses années de jeunesse. Le temps a passé, mais la voix, le talent, la passion sont intacts. Après 40 ans de carrière on retrouve Fabian Ordonez sur le devant de la scène et en showcase à la Fnac Toulouse Wilson.

Mis en lumière par le morceau « Papa » de BigFlo & Oli, Fabian Ordonez fera son premier concert toulousain à la Halle aux Grains le 23 février 2020 pour y présenter son nouvel album « El Padre », sorti le 25 octobre 2019.