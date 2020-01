Concours : Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – PSG !

Partager Facebook

Le Championnat de France reprendra le 6 février prochain pour le FENIX Toulouse avec la réception du PSG au Palais des Sports. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Retour aux affaires pour les toulousains. Après plusieurs semaines de trêve internationale, en raison de l’Euro 2020, le championnat de FRANCE reprend ses droits. Et pour bien faire, le palais des Sports recevra une affiche de Gala. Toulouse, actuellement 3e avec 18 points tout comme Nimes et Montpellier, défiera le leader invaincu et filant vers un nouveau titre de champion, le PSG.

Cette rencontre au sommet, ce match de gala, se jouera à guichets fermés. Toulouse Blog vous offre les dernières places pour cet événement.

FENIX Toulouse – PSG

Jeudi 06 février 2020

Palais des Sports

www.fenix-toulouse.fr