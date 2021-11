Concours. Gagnez vos places pour Gabryel au Chorus de Toulouse

Partager Facebook

Le vendredi 26 novembre, l’artiste toulousain Gabryel prendra place sur la scène du Chorus de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

GABRYËL est un artiste complet et un véritable touche à tout. Il peut compter sur son identité vocale singulière et des compositions bien ancrées dans son époque. Le jeune Toulousain harmonise la pop, la chanson française et l’électro afin d’exprimer sa sensibilité. Il nous a dévoilé un premier EP avec les titres Sans Colère, Sors de ce corps, Venus d’ailleurs et Le Phallocrate, abordant des sujets actuels et sociétaux.

Quoi de mieux que de découvrir un artiste sur scène lors d’un concert. Toulouseblog vous offre des places pour le 26 novembre au Chorus.