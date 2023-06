Forum de l’Emploi ce mardi à Borderouge

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un grand Forum emploi a lieu ce mardi 6 juin à Borderouge dans la salle du Metronum Toulouse.

La Mairie de Toulouse avec ses partenaires, dont Pôle Emploi, continue sa dynamique d’accompagnement pour favoriser l’accès à l’emploi et organise le mardi 6 juin, de 13h à 17h, le Forum emploi de Borderouge, à la salle de concert du Metronum.

En accès libre et totalement gratuit, cet événement labellisé « Cité de l’emploi » et « Villes pour tous » s’inscrit au cœur du quartier pour être au plus près des demandeurs d’emploi et soutenir les employeurs, notamment locaux, dans leur démarche de recrutement.

Une vingtaine d’entreprises proposeront de nombreuses offres d’emploi.

Les secteurs d’activité qui seront représentés :

– Bâtiment et Travaux Publics

– Hôtellerie, Restauration et Commerces

– Santé Services à la personne et propreté

– Tourisme

– Secteur public

– Grande distribution

– Accueil et vente

– Sécurité

– Organismes de formation

A quelques mois de la Coupe du Monde de rugby, des offres seront également proposées dans certains secteurs en lien avec événement.

Les candidats qui le souhaitent pourront être préparés le jour de l’événement à leurs entretiens grâce aux conseils des partenaires emploi présents.

L’occasion aussi de participer à des animations métiers ludiques et accessibles avec:

– des escapes game métiers sur la sécurité et le BTP

– des casques de réalité virtuelle pour découvrir en 360° les métiers où la demande est forte

Ce forum mettra aussi les demandeurs d’emploi en contact avec les associations du quartier qui œuvrent pour les accompagner dans leur parcours.

.

Informations pratiques

>> Le mardi 6 juin, de 13h à 17h

>> Gratuit, pas d’inscription préalable – RDV sur place