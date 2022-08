Artic Monkeys dévoile la vidéo de leur nouveau titre « There’d Better Be a Mirrorball »

De retour en live lors de Rock en Seine, le groupe britannique a dévoilé le premier single de leur futur album « The Car ».

Depuis quatre ans, on attend des nouvelles de la bande à Alex Turner. Fin aout, les revoilà sur les scènes de quelques festivals de quoi prévoir des nouveautés dans les prochains mois. Arctic Monkeys sortira en octobre The Car leur nouvel opus avec en tête de gondole le titre « There’d Better be a mirrorball ». On vous laisse découvrir ce nouveau son !