Finale de Décroche le Son 2021 ce jeudi !

Rendez-vous le 8 juillet pour la grande finale du tremplin Décroche le Son 2021 !



C’est dans une version entièrement repensée pour respecter les consignes sanitaires que le public pourra découvrir sur scène et en plein air cette fois les artistes finalistes de 2021. Rendez-vous est donné pour le 8 juillet à 19h place Abbal pour la finale du tremplin amateur, organisé par la Direction de l’Animation Socioculturelle de la Mairie de Toulouse et destiné aux musiciennes et musiciens de 16 à 25 ans.

Rock anglais, chanson française, rap ou hip-hop ? Peu importe, il y en aura pour tous les goûts ! Rapide présentation des finalistes : HYL est un rappeur « schyzéclectique » qui trouve son inspiration entre rap et théâtre. The Magpyes puise dans 50 ans de rock anglais pour créer des compos aux guitares distordues et à la batterie explosive !

Chez la Smooth Company, le rap s’émancipe et file vers la funk pour faire vibrer et danser. Avec ses chansons piano-voix, Marie Amali navigue entre la poésie de Bashung et le psychédélisme des Pink Floyd. Enfin, La Ruche planera dans une atmosphère funk et pop !