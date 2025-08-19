Marionnettissimo : « Tous ces os fragiles » en Sortie de Résidence au Centre Culturel Alban Minville !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à une soirée de théâtre de marionnettes touchante et poétique ! Le Centre Culturel Alban Minville vous invite à la sortie de résidence du spectacle « Tous ces os fragiles » de la Compagnie Créature Ingrate, ce jeudi 11 septembre 2025 à 19h00. Une création en devenir qui explore avec sensibilité la question du deuil et de l’humanité.

Ce spectacle, conçu pour un public à partir de 14 ans, aborde un sujet délicat et universel : comment faire le deuil d’un homme inconnu ? L’histoire suit V., qui apprend la mort de A., un homme sans domicile fixe d’origine lituanienne qu’elle croisait quotidiennement dans son quartier. Face à ce décès, V. est submergée par une question qui la hante : comment pleurer une personne que l’on ne connaissait pas vraiment ?

Porté par Valentina Sanseverino, le spectacle allie la puissance du jeu d’actrice et la poésie de la marionnette pour donner vie à cette quête de sens. La mise en scène, fruit d’un travail collectif entre Valentina Sanseverino, Silvia Torri et Rita Giacobazzi, promet une expérience visuelle et émotionnelle forte.

Après la représentation de 50 minutes, un temps convivial sera organisé en présence des artistes. C’est l’occasion idéale d’échanger avec l’équipe sur leur travail de création, les thèmes abordés et les coulisses de cette production.

Cette sortie de résidence s’inscrit dans le cadre des « !Vendredis Libres! » du Centre culturel et est soutenue par de nombreux partenaires, témoignant de l’importance de ce projet. L’entrée est gratuite, mais les places sont limitées, alors n’hésitez pas à venir tôt pour assister à ce moment rare et précieux.

Informations Pratiques :

Spectacle : « Tous ces os fragiles » – Compagnie Créature Ingrate

Date : Jeudi 11 septembre 2025 à 19h00

Lieu : Centre Culturel Alban Minville, Toulouse

Public : Dès 14 ans

Durée : 50 minutes

Tarif : Gratuit