Fête de la musique : Un concert en ligne et en direct de Fabian Ordoñez à Toulouse

Dimanche 21 juin à 19h30, le Conseil départemental proposera au public un concert en ligne et en direct du chanteur toulousain Fabian Ordoñez, au Pavillon République dans la cour de l’Hôtel du Département, à l’occasion de la Fête de la musique.

Afin de garantir la sécurité de tous et le respect des directives sanitaires nationales ne permettant par d’accueillir à nouveau du public dans l’enceinte du Pavillon République, le Conseil départemental a décidé d’inviter les Haut-Garonnais à une soirée musicale filmée en direct et retransmise sur la chaîne YouTube et la page Facebook du Département.

Le musicien toulousain, d’origine argentine, Fabian Ordoñez sera l’invité de cette soirée spéciale et inédite en ligne pour une heure de concert aux rythmes de la salsa, cumbia ou tcha-tcha-tcha de son pays natal et des chansons de son premier album « El Padre » (en 2019), produit par ses enfants Bigflo et Oli.

Également dans le cadre de la Fête de la musique, le Conseil départemental organise un concert en partenariat avec le CHU de Toulouse, avec la participation des artistes toulousaines Frédérika & Rébecca Féron. Ce concert, qui sera filmé et enregistré sur la terrasse de l’hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse, sera diffusé en direct le mercredi 24 juin à 13h sur la page Facebook du CHU de Toulouse ainsi que dans les chambres des patients.

L’éclectisme de Frédérika & Rébecca Féron, chanteuses, harpistes, cheffes d’orchestre, compositrices, exploratrices les mène à une rencontre fructueuse en duo, pour une fusion entre jazz, sons d’ailleurs et envolées électroniques.

Cet événement musical et artistique s’intègre à la fois dans le projet culturel du CHU de Toulouse, destiné à améliorer les conditions d’hospitalisation des patients et leur bien-être, ainsi que dans la démarche d’accès à la culture pour tous les publics du Département.