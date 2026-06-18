Salle Nougaro à Toulouse : La programmation 2026-2027 dévoilée pour les 40 ans !

Partager Facebook

Twitter

40 ans de culture et d’émotions : Une saison anniversaire pop et vibrante !

Cette année a une saveur toute particulière pour le paysage culturel toulousain : la Salle Nougaro célèbre ses 40 ans. Quatre décennies de découvertes, de partage et d’émotions intenses en compagnie du public !

Pour marquer ce cap historique, la salle a dévoilé une identité visuelle à l’image de cet anniversaire : festive, résolument pop, avec un clin d’œil assumé aux années 80 (l’époque de sa création) et une guitare électrique qui annonce la couleur. Cette première partie de saison, qui s’étalera de septembre 2026 à janvier 2027, a été pensée avec la passion et l’exigence qui font la renommée du lieu (géré par le CSE).

Au total, ce ne sont pas moins de 24 spectacles soigneusement sélectionnés qui feront vibrer les spectateurs. Du jazz aux musiques du monde, en passant par la chanson française, la soul, le théâtre et des spectacles jeune public, cette programmation anniversaire promet une expérience riche et éclectique.

Musique et Concerts : Le grand tableau de la saison

La Salle Nougaro confirme son statut de carrefour des musiques avec une affiche mêlant artistes internationaux de renom et pépites locales. Voici un aperçu des talents qui fouleront les planches d’ici janvier 2027 :

Artiste / Groupe Style & Univers Musical Ben l’Oncle Soul Soul « feel good » communicative Magyd Cherfi Chansons et confidences toulousaines Mammal Hands Jazz contemporain et hypnotique Jupiter & Okwess Énergie explosive de l’Afro Funk congolais Florent Marchet Chanson française à la plume sensible Sarah McCoy Blues profond et habité Yvan Cujious & Louis Winsberg Vibrante création en hommage à Claude Nougaro Yves Jamait Chanson française au rythme de l’accordéon Jérémy Rollando Virtuosité à la guitare (Talent toulousain) Ala.ni Voix d’or intemporelle Renaud Garcia-Fons Contrebasse majestueuse David Walters Rythmes tropicaux et envoûtants Kolinga Groove métissé et chaleureux

Théâtre, Humour et Festivals : Des collaborations de prestige

Fidèle à sa tradition d’ouverture, la Salle Nougaro s’associe cette année encore avec les grands acteurs culturels et les festivals phares de la région pour offrir des spectacles d’une diversité remarquable.

Avec Odyssud Spectacles : La salle accueillera la pièce de théâtre L’art d’avoir toujours raison , la toute nouvelle création de l’artiste Thomas Fersen , ainsi que des propositions conçues pour le jeune public comme le très attendu Frida, Voyage musical et illustré .

Pour le Printemps du Rire : Préparez-vous à pleurer de rire avec les anecdotes improbables de l’humoriste Emy et l’absurdité totalement déconcertante de Monsieur Fraize . L’humour féroce et piquant de Lilia Benchabane viendra également rythmer la saison.

Les compagnies théâtrales toulousaines à l’honneur : Le Grenier de Toulouse présentera Le Souper (une pièce de Jean-Claude Brisville), tandis que la compagnie Cœur et jardin promet des étincelles avec la comédie explosive Un grand cri d’amour .

Événements et partenariats documentaires/musicaux : Le Mois du film documentaire avec une projection passionnante intitulée « Sommes-nous seuls dans l’univers ? ». Le Tirititran festival de Flamenco de Toulouse avec les pas endiablés d’ Alberto Sellés . Le festival Barrio Loco qui invitera la talentueuse chanteuse et percussionniste Natascha Rogers .



Informations Pratiques et Billetterie

L’astuce pour les habitués : Pensez à l’adhésion ! Fixée à seulement 5€, elle permet au public régulier de bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble des spectacles proposés. Une occasion en or de soutenir la culture tout en faisant des économies. Les adhésions et les billets sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel : sallenougaro.com