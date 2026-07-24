Exposition Serge Pey à Toulouse : « La parole des bâtons » entre au patrimoine

Événement culturel majeur pour la rentrée toulousaine ! À partir du 16 septembre 2026, la Bibliothèque d’étude et du patrimoine accueille une nouvelle exposition permanente intitulée « La parole des bâtons », consacrée à l’artiste et poète toulousain Serge Pey. Cet accrochage exceptionnel fait suite au don généreux de ses œuvres plastiques et littéraires à la ville, couronnant ainsi une saison entière de résidence de création. L’inauguration aura lieu le mardi 15 septembre à 18h, une occasion idéale pour rencontrer cet artiste singulier au cœur de la ville rose.
Un don d’exception à la ville de Toulouse
La création de cette exposition permanente s’inscrit dans une démarche mémorielle et patrimoniale d’envergure. Serge Pey a en effet légué à sa ville natale un fonds documentaire impressionnant représentant plus de quarante mètres linéaires.
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Des archives inestimables : Ce don exceptionnel comprend des manuscrits, des livres, des correspondances avec de grands noms de la poésie internationale, ainsi que des archives personnelles et des documents audiovisuels.
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Une saison de création in situ : Durant la saison 2025-2026, l’artiste a installé un atelier éphémère au sein même de la bibliothèque pour concevoir cette exposition.
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Des rencontres publiques : Cette résidence a permis au public d’échanger avec le poète à travers des lectures et des performances explorant la ‘Pataphysique ou encore les origines de la parole.
« La parole des bâtons » : 24 vitrines pour explorer la poésie
L’exposition prend place dans les 24 vitrines situées en périphérie de la majestueuse salle de lecture de la bibliothèque. Chez Serge Pey, la poésie déborde du livre traditionnel pour devenir un acte physique et rituel.
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L’art du bâton : L’artiste inscrit ses textes sur des branches de noisetier ou de châtaignier, coupées en décembre lors de la lune descendante.
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Une écriture tatouée : Les poèmes sont gravés à l’aide de plumes métalliques trempées dans l’encre, transformant le fragment d’arbre en un véritable objet poétique sculpté.
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Un parcours immersif : Les visiteurs pourront découvrir des vitrines aux noms évocateurs, tels que « Le fusil d’Arthur Rimbaud », « Le château cathare », ou « La Vierge noire de Garonne ». Chaque installation sera complétée par un cartel sonore accessible via un QR Code, permettant d’entendre la voix de Serge Pey expliquer son intention artistique.
Un dialogue inédit avec l’architecture Art déco
L’intégration de cette œuvre dans la Bibliothèque d’étude et du patrimoine a été pensée avec soin. Ce bâtiment emblématique, conçu par l’architecte Jean Montariol et inauguré en 1935, est un chef-d’œuvre de l’Art déco inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Les créations contemporaines de Serge Pey entrent ainsi en résonance directe avec les éléments décoratifs historiques des lieux, comme la fresque du Parnasse occitan de Marc Saint-Saëns ou la frise sculptée de Sylvestre Clerc.
Serge Pey : Un poète toulousain au rayonnement international
Fils de réfugiés républicains de la guerre d’Espagne, Serge Pey est une figure incontournable de la poésie-action internationale. Fortement ancré en Occitanie, son travail puise son inspiration dans la mémoire des exilés, des troubadours et de la Garonne, tout en s’ouvrant largement aux cultures du monde. Auteur d’une centaine d’ouvrages publiés chez des éditeurs prestigieux comme Gallimard ou Flammarion, il a été récompensé par de très nombreux prix, dont le prestigieux Prix Guillaume Apollinaire en 2017.
Informations pratiques
Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous culturel pérenne pour les amoureux des mots et de l’art.
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Inauguration : Mardi 15 septembre 2026 à 18h.
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Ouverture au public : Dès le mercredi 16 septembre 2026.
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Lieu : Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 1 rue du Périgord, 31000 Toulouse.
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Horaires : Mardi, mercredi et samedi de 10h à 19h ; jeudi et vendredi de 14h à 19h ; dimanche de 14h à 18h.
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À noter : Des visites guidées de l’exposition seront organisées lors du week-end des Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026.
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Plus d’informations : sur le site de la Bibliothèque