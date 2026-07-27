Festival BD Colomiers 2026 : Le grand rendez-vous de la bande dessinée indépendante

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L’événement incontournable des amateurs du neuvième art fait son grand retour ! Les 20, 21 et 22 novembre 2026, la ville vibrera au rythme de la création contemporaine à l’occasion de la nouvelle édition du Festival BD de Colomiers. Fidèle à son ADN, l’événement met à l’honneur la richesse et la diversité de la bande dessinée indépendante.

Au programme de ces trois jours de festivités : des expositions immersives, des rencontres de haut vol avec des auteurs internationaux, des ateliers créatifs et des spectacles surprenants. Voici ce qui vous attend pour cette édition 2026 !

Des expositions inédites et audacieuses

Le festival frappe fort cette année avec une programmation visuelle éclectique, mêlant talents émergents et figures tutélaires de la scène indépendante.

Olivier Schrauwen à l’honneur : C’est l’un des événements de cette édition ! Le festival propose la toute première rétrospective en France consacrée à cet auteur belge au style unique.

Michael Deforge & Camille Potte : Plongez dans l’univers foisonnant de ces deux créateurs avec l’exposition « Double trouble ».

Salomé Lahoche & Maybelline Skvortzoff : Un regard piquant et moderne à découvrir à travers l’accrochage « Doom Girls ».

Profondeur de champ : Une exploration fascinante à la croisée des chemins entre la photographie et la bande dessinée.

Exposition de Léa Murawiec : Retrouvez l’énergie graphique et narrative débordante de l’autrice multiprimée.

Explorer le vivant : Une plongée poétique au cœur de la nature avec l’artiste Émilie Clarke.

La bande dessinée finlandaise dans la rue : L’art sort des murs ! Des fresques monumentales investiront les rues de Colomiers pour mettre en lumière la création nordique.

Des rencontres exceptionnelles

Le Festival BD de Colomiers est aussi un formidable espace d’échange entre le public et les créateurs. Cette édition 2026 promet des moments d’exception.

Masterclass de Chris Ware : C’est une occasion rare ! Le maître américain de la bande dessinée, reconnu mondialement pour son exigence narrative et architecturale, partagera sa vision lors d’une masterclass qui s’annonce mémorable.

Des plateaux d’auteurs prestigieux : Venez écouter, échanger et faire dédicacer vos ouvrages auprès de talents tels que Paul B. Rainey, Fanny Dreyer, Olivier Schrauwen, Léa Murawiec, Salomé Lahoche, Maybelline Skvortzoff, Michael DeForge, Camille Potte, Clément Vuillier, Juliette Mancini, Margaux Meissonnier et Delphine Perret.

Des animations pour vibrer et s’amuser

La bande dessinée se vit aussi en direct ! Le festival propose une série d’animations pour expérimenter le dessin autrement.

Lecture musicale et dessinée : Laissez-vous porter par une performance hybride autour de l’ouvrage Collections (éditions La Partie), orchestrée par Victoire de Changy et Fanny Dreyer.

Lectures BD live : Des performances sur scène pour voir les planches prendre vie sous vos yeux.

Festivités décalées : L’événement vous réserve des surprises avec un salon de nail art insolite, une exposition interactive pour participer à l’œuvre collective, et la traditionnelle remise de prix pour récompenser la création indépendante.

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