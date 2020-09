FENIX Toulouse : Jauge de 1000 spectacteurs au Palais des Sports

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mardi 29 septembre, le FENIX Toulouse recevra son premier match à domicile de la saison devant 1000 personnes.

Après les dernières annonces, le FENIX Toulouse Handball s’adapte pour les prochains matchs à domicile. L’accueil de 5000 spectateurs pour des évènements sportifs est donc limité aujourd’hui à une affluence de 1000 personnes. De ce fait, afin d’ouvrir la billetterie et d’accueillir du public dans de bonnes conditions, le club a pris toutes les mesures sanitaires nécessaires.

Pour réserver vos places pour les prochaines rencontres : https://web.digitick.com/index-css5-fenixtoulousehandball-pg1.html

Les règles sanitaires pour les matchs du FENIX Toulouse :

le port du masque sera obligatoire dans le Palais des Sports ;

la restauration sera proscrite en tribune et autour du Palais ;

les espaces buvettes et les prestations d’avant match prendront place dans les coursives ;

les distanciations sociales seront respectées ;

du gel-hydroalcoolique sera mis à disposition ;

un sens de circulation sera mis en place pour faciliter les entrées et sorties