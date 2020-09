Ligue 2 : Le TFC toujours à la recherche d’une victoire

Partager Facebook

Ce samedi à 15h, dans un Stadium de Toulouse à huis clos, le TFC (17e) recevra Auxerre (11e) pour le compte de la 5e journée de Ligue 2. Objectif : la victoire !

La saison est lancée depuis quatre journées mais Toulouse n’a pas encore pris ses marques en Ligue 2. Les toulousains ne concrétisent pas leur bonne préparation dans le jeu par des buts et surtout par une victoire. Le niveau de la compétition est relevé, et les violets doivent prendre la mesure du défi face à eux. La victoire sonnerait comme un déclic après deux nuls et deux victoires en quatre journées.

Pour cette réception à huis clos, en raison des nouvelles directives gouvernementales, Toulouse affrontera Auxerre. L’AJA débute mieux la saison avec déjà deux victoires mais aussi deux défaites. Le coup est jouable pour le TFC dans son antre de l’île du Ramier.

TFC – Auxerre

Samedi 26 septembre

Au Stadium de Toulouse

Sur Telefoot et BeinSports