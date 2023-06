40 ans du Bikini : Une soirée rock avec The Liminanas, Sidilarsen et Psykup

Après une première soirée d’anniversaire, le Bikini continue la fête de ses 40 ans ce vendredi avec une soirée Rock en compagnie de The Liminanas, Sidilarsen, Psykup et Inspector Cluzo.

C’est la soirée Rock du weekend, avec un programme des plus alléchants. Le Bikini accueille donc The Limiñanas, duo tout droit venu des Pyrénnées-Orientales, qui ne cesse de se distinguer, autant sur scène qu’en studio, de quoi ravir les amateurs de guitares saturées. Puis on retrouvera deux groupes locaux habitués de la salle depuis de longues années. Sidilarsen, actif sur la scène métal depuis 1997 et qui compte 7 albums au compteur. Psykup, qui s’autoproclame « Autruche core », va faire trembler les murs du Bikini.

Enfin, les fermiers de The Inspector Cluzo, qu’on affectionne tout particulièrement chez Toulouseblog, seront aussi de la partie pour électriser la salle. Et oui, In Bikini Dura Rock !

Infos et réservations : lebikini.com