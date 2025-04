« Faites l’amour pas des gosses ! », la comédie hilarante sur les joies (et les galères) de la parentalité au Théâtre des 3T à Toulouse!

Partager Facebook

Le vendredi 18 avril 2025 à 20h00, le Théâtre des 3T de Toulouse vous propose une soirée de rire garantie avec « Faites l’amour pas des gosses ! », une comédie à 2 personnages signée Sacha Judaszko et Sophie Depooter, mise en scène par Gérard Pinter.

Avec une distribution talentueuse comprenant Manuel Aragon (en alternance avec Vity William) et Monty Verdugo (en alternance avec Laura Demirdjian), cette pièce explore avec humour et tendresse les bouleversements (et les catastrophes !) de la vie de couple après l’arrivée des enfants.

Avoir un enfant, c’est que du bonheur… Enfin, presque ! Croyez-nous, cette comédie est à pleurer de rire !!

Avant, ils roulaient en coupé… Aujourd’hui, ils roulent en Kangoo ! Avant, ils avaient des amis… Aujourd’hui, ils ne les voient plus ! Entre la baby-sitter psychopathe, la belle-mère envahissante, les voisins insupportables et les vacances désastreuses, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination pour survivre à cette nouvelle vie.

Et n’oublions pas que les bébés, aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part : l’adolescent !

Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire et de déculpabiliser ! Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir… ou de rire par anticipation !

Préparez-vous à une soirée de détente et de franche rigolade avec cette comédie qui explore avec justesse et humour les joies et les défis de la parentalité.

Infos Pratiques :

Date :

Vendredi 18 avril 2025 à 20h00 Vendredi 4 juillet 2025 à 20h00

Samedi 10 mai 2025 à 21h00 Mardi 8 juillet 2025 à 20h00

Samedi 24 mai 2025 à 21h00 Samedi 19 juillet 2025 à 21h00

Vendredi 20 juin 2025 à 20h00 Mercredi 23 juillet 2025 à 20h00

Lieu : Théâtre les 3T, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 27€

– Catégorie 2 : 24€

Réservations :

Les 3T