Expositions : Deux artistes au Musée Ingres Bourdelle cet été !

Entre mouvement Dada et street-art, le musée Ingres Bourdelle accueille deux invités exceptionnels cet été à partir du 8 juillet 2022 à Montauban.

Le musée Ingres Bourdelle de Montauban (82) reçoit en ses murs à partir du 8 juillet prochain, deux artistes qui chacun dans leur époque et dans leur genre, partagent un même goût pour l’insolence.

Au rez-de-chaussée du musée entièrement restructuré, les magnifiques salles d’expositions temporaires accueilleront un des artistes les plus remarquables et atypiques du XXème : Francis Picabia, sous le titre prometteur Picabia pique à Ingres…

Tandis que la Salle du Prince Noir située dans les sous-sols médiévaux de l’édifice classé, accueillera Speedy Graphito et son installation inédite baptisée Fantômes

PICABIA PIQUE À INGRES, la grande exposition 2022

Finement intitulée « Picabia pique à Ingres », la grande exposition de cet été 2022 propose la rencontre aussi inattendue qu’évidente entre le maître montalbanais et Picabia, le protagoniste incontournable du mouvement Dada qui sous ses airs moqueurs a si souvent puisé dans l’œuvre d’Ingres, tout en la raillant…

Regroupant 130 œuvres issues des collections publiques et privées les plus prestigieuses au premier rang desquelles le musée national d’art moderne ou encore les musées du Louvre et d’Orsay, cette exposition offre à ses visiteurs un magnifique regard croisé sur les œuvres de ces deux artistes incontournables de l’histoire de l’art.

FANTÔMES, une installation de Speddy Graphito

Depuis sa réouverture et rénovation complète il y a 3 ans, le musée Ingres Bourdelle accueille chaque année un artiste contemporain en ses murs. Après Miguel Chevalier et Georges Rousse, c’est Speedy Graphito, un des pionniers du street art en France qui cet été, investit les lieux pour offrir une installation inédite aux visiteurs du musée montalbanais.

Prenant racines dans la salle du Prince Noir située dans les sous-sols médiévaux de cette institution classée aux Monuments Historiques, l’œuvre de cet artiste précurseur qui s’impose aujourd’hui internationalement comme l’un des artistes majeurs de sa génération, se déploiera par des clins d’œil dans tout le musée, jusqu’aux salles des dessins d’Ingres.

Informations et réservations sur le site du musée :

www.museeingresbourdelle.com