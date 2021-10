Exposition : Théodule Ribot, Une délicieuse obscurité au Musée des Augustins

Partager Facebook

Le Musée des Augustins de Toulouse propose de découvrir sa nouvelle exposition « Théodule Ribot, une délicieuse obscurité ».

Le projet de l’exposition Théodule Ribot, Une délicieuse obscurité, est né il y a quatre ans et a pu être maintenu afin de trouver une réalisation après la pandémie de Covid 19. Peu connu du grand public mais très présent dans les collections publiques en France et à l’étranger, Théodule Ribot, peintre libre et autodidacte du XIXe siècle, fut admiré par ses amis artistes tels que Fantin-Latour, Boudin ou Rodin. Inspiré par la peinture ancienne, de Rembrandt à Ribera, et en phase avec certains de ses contemporains, l’artiste développe un talent tout à fait original, généreux et émouvant.

Tout amateur d’art visitant les musées en région est un jour tombé en arrêt devant un tableau de Théodule Ribot, saisi par une force brute mais non exempte de raffinement.

Cette exposition présentera environ 80 tableaux provenant de France, dont de nombreux prêts accordés par le musée d’Orsay, d’Espagne, d’Italie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, des États-Unis et du Canada.

Co-organisée avec les musées des beaux-arts de Marseille et de Caen, cette exposition sera ensuite présentée à Marseille du 10 février au 15 mai 2022 puis à Caen du 11 juin au 2 octobre 2022.

Exposition Théodule Ribot, Une délicieuse obscurité.

Du 16 octobre 2021 au 10 janvier 2022

Musée des Augustins

www.augustins.org

Point important : Le musée des Augustins est fermé au public pour une série de travaux (sécurité, accessibilité, scénographie). La réouverture totale du musée est prévue en 2023. À l’occasion de l’exposition Théodule Ribot, seule l’église présentant l’espace d’exposition temporaire, est accessible au public.