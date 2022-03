Exposition Naco Paris à Toulouse au mois d’avril !

Partager Facebook

Du 8 avril au 7 mai, la Fondation espace écureuil expose Naco Paris, styliste, artiste contemporain et performeur qui propose son univers aux multiples entrées : installations, créations textiles, reliques, photographies, vidéos…

Créateur du tote-bag culte Karl Who? et du manifeste Art is resistance clamé sur ses T-shirts et masques en tissu, Naco Paris est un designer activiste, réputé seul styliste qui n’aime pas la mode. À la Fondation espace écureuil, cet artiste rebelle dresse son autoportrait à coups d’installations, créations textiles, reliques, photographies et vidéos qui pointent les injonctions de la société sur les corps et renvoient le visiteur à ses propres carcans.

Mon parcours m’a poussé à remettre en cause ce que la société voulait faire de moi, dit Naco Paris. Je n’ai pas accepté les cartes que l’on m’avait distribuées à la naissance ! J’ai exploré ma part féminine, remis en cause le milieu social dont j’étais issu, défié les dictats physiques qui nous sont imposés, joué avec ma propre apparence et me suis joué des apparences ».

Jusqu’au papier peint qui recouvre les murs de la Fondation ou cette vidéo de huit secondes sur le passage fluide du rire faux au rire vrai, les œuvres montrées dans l’exposition sont autant d’autoportraits de l’artiste à effet boomerang : « Mon travail agit comme un miroir renvoyant à chacun sa propre liberté, ses peurs, son fétichisme, son courage, sa vérité, sa difficulté d’être, à la part sombre qui est en chacun de nous et que nous exposons rarement publiquement ».

Rendez-vous dès le 8 avril avec un programme exceptionnel à la Fondation Espace Ecureuil de Toulouse.

Fondation espace écureuil

3 place du Capitole Toulouse

Ouvert du mardi au samedi 11h-18h

le premier dimanche du mois 15h-18h.

Ouverture exceptionnelle le dimanche 10 avril, de 14h à 18h

05 62 30 23 30

caisseepargne-art-contemporain.fr

Crédit de Le Duo : Nathalie Sauvegrain Aka Natydred et NacoParis. Maquillage Walter Denéchère