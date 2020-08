Exposition « Féminin Pluriel » à la Maison du Crieur de Montauban

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Découvrez l’exposition « Féminin Pluriel » du peintre Marcos Rodrigo à la Maison du Crieur de Montauban.

Peintre expressionniste figuratif français né en 1957 près de Salamanque en Espagne, Marcos Rodrigo exerce aujourd’hui son métier à Léojac dans le Tarn-et-Garonne. Sculptée sur la toile avec une spatule, mise en couleur et en lumière par de larges touches de peinture, la Femme occupe une place prépondérante dans son œuvre. L’artiste pose un regard passionné et bienveillant sur les êtres et il expose ses « paysages de chair » depuis 1993. Ses œuvres sont aujourd’hui présentes dans de nombreuses collections privées de tous horizons.

« La présence féminine m’a toujours été familière. Pour résumer, j’ai eu cette grande chance de recevoir beaucoup d’amour durant mon enfance ! Initié très tôt par mon père à la sculpture et au maniement des outils en général, j’ai été chouchouté par trois « mamans »: ma mère et deux grandes sœurs de 10 et 11 ans mes aînées. Peut-être en ai-je gardé quelques traces… Parmi toutes les richesses que nous prodigue la femme après nous avoir donné la vie, c’est la sérénité et la paix que nous puisons en son sein que je ne veux jamais oublier. » Marcos Rodrigo.

Maison du Crieur

2, rue Gillaque 82000 Montauban

Du mardi au samedi de 11h à 18h

Entrée libre et gratuite