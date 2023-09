Exposition conjointe entre la Cité de l’Espace et le Stade toulousain

Partager Facebook

La Cité de l’espace et le Stade Toulousain lancent une exposition conjointe sur le thème ‘Espace et Rugby’.

Dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby 2023, la Cité de l’espace s’est associée au Stade Toulousain pour lancer une exposition inédite sur le thème “Espace et Rugby”. Capitale européenne à la fois du Spatial et du Rugby, Toulouse accueille cette double exposition au stade Ernest-Wallon et à la Cité de l’espace.

Au travers de visuels grand format immersifs, les deux sites mettent en scène les points communs entre rugbymen et astronautes, faisant ainsi dialoguer ces deux communautés qui bien souvent se fascinent mutuellement.

L’exposition à la Cité de l’espace, proposée jusqu’ au 7 janvier 2024, ainsi que celle du stade Ernest-Wallon, qui perdurera jusqu’à fin décembre 2024, offrent ainsi un regard croisé sur un triptyque de valeurs communes aux deux univers : le rapport au corps, le mental et l’esprit d’équipe.

À travers cette exposition, la Cité de l’espace et son partenaire le Stade Toulousain entendent inspirer petits et grands et amener chacun à apprendre à se connaître, à identifier ses propres objectifs et les moyens d’atteindre ses rêves, quels qu’ils soient, comme le font, chacun dans leur domaine, rugbymen et astronautes.

Photos : DR Stade Toulousain Rugby/Cité de l’espace