Expo : ManifestO fête ses 20 ans à Toulouse !

France,Haute-Garonne 31), Toulouse, ManifestO-2019, place Saint-Pierre, invité Jean-Christian Bourcart

Après deux éditions en temps de COVID, le Festival ManifestO, rencontres photographiques de Toulouse, est de retour pour une 20e édition du 9 septembre au 1er octobre 2022.

Créé en 2002 par un collectif d’artistes, le Festival ManifestO est l’invi­ta­tion tou­lou­saine à la pho­to­gra­phie contem­po­raine internationale. L’ appel à auteurs est ouvert à tous sans condi­tion d’âge, de natio­na­lité ou de statut et aucun thème n’est imposé. En 20 ans, c’est plus de 350 photographes qui ont exposés à Toulouse pour plus de 20 000 visiteurs sur deux semaines.

Afin de célébrer cette année si particulière, le Festival met à l’honneur les anciens lauréats depuis la création du festival ;. Parmi les 330 anciens lauréats, plus de cent ont répondu. 30 projets ont été retenus : 20 expositions en conteneurs, place Saint-Pierre ou dans les galeries Ombres Blanches et de l’Imagerie et 10 projets photographiques sont projetés sur écran géant en bord de Garonne lors de deux soirées spéciales.

Par ailleurs, la Ville de Tournefeuille accueille une grande exposition des photographies d’André Kertész, produite en collaboration avec le Printemps Photographique de Pomerol et la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie (MPP).

Une exposition des œuvres du grand prix ETPA se tient à la galerie Photon ainsi que place Saint Pierre et un conteneur est dédié à l’association Médecins du Monde.

La Fondation Écureuil pour l’Art Contemporain accueille une installation sur le festival ManifestO, des origines à aujourd’hui.

Et pour que ce moment soit une fête, ManifestO accueille de nombreux événements : projections, animations, vide labo, photomaton, performances de comédien.ne.s, dj et musicien.n.es…

toute la programmation : festival-manifesto.org