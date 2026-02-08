L’Or Bleu à l’honneur : CYCL’EAU débarque à Toulouse avec deux rendez-vous majeurs en 2026

Face aux défis climatiques qui touchent particulièrement notre région (sécheresses, gestion des réseaux, inondations), l’eau devient le sujet brûlant de l’année à Toulouse. L’organisation CYCL’EAU frappe fort en 2026 avec un double programme : un salon de haute technicité pour les pros en mars, suivi d’un grand village festif pour tous en juin.

Le rendez-vous des experts : CYCL’EAU Toulouse–Occitanie

Les 25 et 26 mars 2026 au MEETT (Hall 7)

Le premier acte se jouera au parc des expositions de Toulouse. Ce salon professionnel réunira plus de 150 exposants pour répondre aux urgences du territoire.

L’objectif : Trouver des solutions concrètes pour sécuriser l’eau potable, traquer les fuites, financer les infrastructures de demain et anticiper les besoins en recrutement.

Au programme : Conférences de haut vol, démonstrations techniques et ateliers pratiques entre élus, industriels et gestionnaires.

« À Toulouse, nous voulons un rendez-vous utile : parler des urgences, mais surtout des solutions », souligne Jean-Claude Lasserre, président de CYCL’EAU.

Le Village de l’Eau : La fête de l’eau au Port Viguerie

Les 5 et 6 juin 2026 – Accès gratuit

Trois mois plus tard, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, l’événement quitte les halls d’exposition pour s’installer sur les berges de la Garonne.

Comprendre et agir : D’où vient l’eau de nos robinets ? Comment la préserver ? Le Village de l’Eau transforme ces questions en une expérience ludique et pédagogique.

Le vendredi 5 juin : Une journée spéciale dédiée aux scolaires (sur réservation) pour sensibiliser les jeunes générations.

Le samedi 6 juin : Ouverture à tous les publics. Familles, étudiants et curieux pourront profiter d’ateliers, de jeux, d’expositions et de rencontres avec les acteurs locaux du cycle de l’eau.

C’est l’occasion idéale de redécouvrir notre fleuve et de s’engager pour sa préservation dans une ambiance conviviale.

Pourquoi c’est important ?

Qu’il s’agisse de décisions politiques ou de gestes citoyens, la gestion de l’eau est l’affaire de tous en Occitanie. Ces deux événements, portés par des partenaires de poids comme l’Agence de l’eau Adour-Garonne, Toulouse Métropole et la Région, marquent une volonté commune de faire de Toulouse un pôle d’excellence et de sensibilisation sur cette ressource vitale.

Infos Clés