vendredi , 5 décembre 2025

AMOUR ET BORDEL : « CACHE-MOI SI TU PEUX » DÉBARQUE AUX 3T !

5 décembre 2025 Articles, Spectacles

La nouvelle comédie hilarante de Sasha Judaszko et Vincent Leroy vous donne rendez-vous pour des soirées explosives au Théâtre des 3T les  mercredi 17, lundi 29 et mercredi 31 décembre 2025 !

Si vous cherchez à rire de bon cœur pour les fêtes de fin d’année, ne manquez pas « CACHE-MOI SI TU PEUX » ! Cette dernière pépite signée Sasha Judaszko et Vincent Leroy est une comédie fraîche, drôle et incroyablement rythmée qui vous rendra nostalgique du confinement… ou pas !

Le Triangle Amoureux Explosif

L’intrigue est simple, mais le chaos est garanti :

  • Mathilde est en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.

  • Gwen, est elle aussi en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.

  • Mathilde ne connaît pas l’existence de Gwen, et Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde.

La situation s’envenime inévitablement lorsque le confinement, ou une situation similaire, force ce triangle amoureux à cohabiter dans un espace restreint. La tension monte, les quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné, et la question se pose : Bonne chance Jérôme !

On en redemande ! Un spectacle idéal pour décompresser et rire sans retenue pendant les fêtes.

Informations Pratiques & Réservation

Détail Informations
Spectacle CACHE-MOI SI TU PEUX (Comédie)
Lieu Théâtre les 3T (40 Rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse)
Dates Mercredi 17 décembre 2025 à 20h00
Lundi 29 décembre 2025 à 21h00
Mercredi 31 décembre 2025 à 18h30
Tarifs Plein Tarif : 27 €
Tarif Réduit : 24 €
Réservation Billets disponibles sur le site internet du Théâtre les 3T .

