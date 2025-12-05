AMOUR ET BORDEL : « CACHE-MOI SI TU PEUX » DÉBARQUE AUX 3T !

La nouvelle comédie hilarante de Sasha Judaszko et Vincent Leroy vous donne rendez-vous pour des soirées explosives au Théâtre des 3T les mercredi 17, lundi 29 et mercredi 31 décembre 2025 !
Si vous cherchez à rire de bon cœur pour les fêtes de fin d’année, ne manquez pas « CACHE-MOI SI TU PEUX » ! Cette dernière pépite signée Sasha Judaszko et Vincent Leroy est une comédie fraîche, drôle et incroyablement rythmée qui vous rendra nostalgique du confinement… ou pas !
Le Triangle Amoureux Explosif
L’intrigue est simple, mais le chaos est garanti :
-
Mathilde est en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.
-
Gwen, est elle aussi en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.
-
Mathilde ne connaît pas l’existence de Gwen, et Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde.
La situation s’envenime inévitablement lorsque le confinement, ou une situation similaire, force ce triangle amoureux à cohabiter dans un espace restreint. La tension monte, les quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné, et la question se pose : Bonne chance Jérôme !
On en redemande ! Un spectacle idéal pour décompresser et rire sans retenue pendant les fêtes.
Informations Pratiques & Réservation
|Détail
|Informations
|Spectacle
|CACHE-MOI SI TU PEUX (Comédie)
|Lieu
|Théâtre les 3T (40 Rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse)
|Dates
|Mercredi 17 décembre 2025 à 20h00
|Lundi 29 décembre 2025 à 21h00
|Mercredi 31 décembre 2025 à 18h30
|Tarifs
|Plein Tarif : 27 €
|Tarif Réduit : 24 €
|Réservation
|Billets disponibles sur le site internet du Théâtre les 3T .