AMOUR ET BORDEL : « CACHE-MOI SI TU PEUX » DÉBARQUE AUX 3T !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La nouvelle comédie hilarante de Sasha Judaszko et Vincent Leroy vous donne rendez-vous pour des soirées explosives au Théâtre des 3T les mercredi 17, lundi 29 et mercredi 31 décembre 2025 !

Si vous cherchez à rire de bon cœur pour les fêtes de fin d’année, ne manquez pas « CACHE-MOI SI TU PEUX » ! Cette dernière pépite signée Sasha Judaszko et Vincent Leroy est une comédie fraîche, drôle et incroyablement rythmée qui vous rendra nostalgique du confinement… ou pas !

Le Triangle Amoureux Explosif

L’intrigue est simple, mais le chaos est garanti :

Mathilde est en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.

Gwen , est elle aussi en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.

Mathilde ne connaît pas l’existence de Gwen, et Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde.

La situation s’envenime inévitablement lorsque le confinement, ou une situation similaire, force ce triangle amoureux à cohabiter dans un espace restreint. La tension monte, les quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné, et la question se pose : Bonne chance Jérôme !

On en redemande ! Un spectacle idéal pour décompresser et rire sans retenue pendant les fêtes.

Informations Pratiques & Réservation