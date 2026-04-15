Événement : Le premier concept store K-Pop de France, Kick Café, débarque à Toulouse !

Avis aux fans de K-Pop et aux curieux de la culture coréenne : l’événement du mois d’avril se passe au sud de Toulouse ! Le célèbre Kick Café pose ses valises pour un pop-up store exclusif et immersif qui promet de faire vibrer la Ville Rose.
C’est une première qui va ravir la communauté toulousaine. Du samedi 18 au samedi 25 avril, le concept store Kick (Kpop Is for Cool Kids) Café s’installe pour la première fois à Toulouse dans le centre commercial Labège 2. Premier concept store destiné aux fans de K-Pop en France, c’est une belle occasion pour les visiteurs du centre de découvrir l’univers de la K-Pop, phénomène culturel venu de Corée du Sud.
250 m² dédiés à 100% à la passion K-Pop
Pour cette installation éphémère, les choses ont été vues en grand. Sur 250 m2, le concept store Kick Café propose une large sélection de produits K-Pop avec des CDs, des photocards, des lightsticks (bâtons lumineux), des vêtements, des livres et des goodies.
Au-delà des groupes emblématiques sud-coréens, les visiteurs pourront également découvrir la collection exclusive de vêtements, chaussures et goodies Kick Café. Que vous soyez à la recherche du dernier album de votre groupe favori ou de l’accessoire indispensable pour parfaire votre style, la boutique promet d’être la caverne d’Ali Baba des aficionados.
Plus qu’une boutique : une immersion totale dans la culture coréenne
Le Kick Café ne se contente pas d’être un simple point de vente musical ; il offre une véritable plongée dans l’art de vivre sud-coréen. Au programme : un large choix de produits, un coin K-beauty et une série d’animations et d’évènements inédits pour petits et grands.
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Food & Snacking : Les amateurs de gastronomie coréenne pourront également y découvrir un espace Konbini avec une large sélection de boissons, de snacks et de mets emblématiques pour une immersion complète.
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Beauté & Souvenirs : Un coin K-beauty ainsi qu’un espace photo permettront également aux plus coquets de profiter d’une mise en beauté et de repartir avec un souvenir de leur passage dans la boutique.
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Événements : Enfin, de nombreuses animations, rencontres et moments de partage autour de la culture K-pop seront organisés pour le plus grand plaisir des visiteurs du centre.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de K-Pop et de la culture coréenne comme pour les visiteurs curieux souhaitant (re)découvrir cet univers dans un décor immersif.
Informations Pratiques
Préparez votre visite pour ne rien manquer de cet événement exclusif accueilli par le centre commercial Labège 2, situé au sud de Toulouse et proposant une offre de 100 boutiques et restaurants.
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Dates : du samedi 18 au samedi 25 avril.
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Horaires : de 9h30 à 20h.
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Lieu : Centre commercial Labège 2.
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Emplacement précis : Rendez-vous Porte 4, à côté d’H&M.