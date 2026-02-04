200 ans d’histoire : Les Halles de la Cartoucherie dévoilent leurs secrets !

Avis aux curieux et passionnés de patrimoine ! Dès le dimanche 8 février 2026, les Halles de la Cartoucherie vous ouvrent leurs portes pour une série de visites guidées inédites. De la fabrication de munitions à l’effervescence d’un tiers-lieu moderne, venez découvrir l’incroyable métamorphose de ce site emblématique de Toulouse.

De la poudre au partage : une mutation spectaculaire

Saviez-vous que ce quartier accueillait autrefois le célèbre « Polygone » sous Napoléon ? Durant une heure, plongez au cœur de deux siècles d’histoire industrielle à Toulouse. Ancien bastion militaire dédié à la fabrication de munitions, la Cartoucherie s’est réinventée pour devenir un modèle d’urbanisme durable.

Aujourd’hui, les Halles ne sont plus des ateliers de production, mais un véritable poumon culturel et gastronomique. Entre conservation du patrimoine et défis écologiques, cette visite vous expliquera comment le passé industriel cohabite désormais avec les spectacles, la cuisine et les initiatives locales.

Le calendrier des visites (16h00 – 17h00)

Ne manquez pas ces rendez-vous pour explorer l’envers du décor :

Dimanche 8 février

Dimanche 12 avril

Dimanche 26 avril

Dimanche 10 mai

Dimanche 14 juin

Infos Pratiques

Tarif Adulte : 11 €

Tarif Réduit : 7 €

Moins de 7 ans : Gratuit

Une occasion idéale pour comprendre comment ce quartier vibrant dessine le futur de la Ville Rose tout en honorant ses racines.