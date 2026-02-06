Toulouse : Letz Zep, le groupe qui a bluffé Robert Plant, arrive au Casino Barrière !

Partager Facebook

Twitter

Avis aux nostalgiques du dirigeable de plomb ! Le jeudi 1er octobre 2026, le Casino Barrière de Toulouse s’apprête à vivre une faille temporelle. Letz Zep, considéré mondialement comme l’hommage le plus authentique à Led Zeppelin, pose ses valises dans la Ville Rose pour une soirée qui s’annonce déjà historique.

« Je suis entré, je me suis vu » : l’adoubement de Robert Plant

Peu de tribute bands peuvent se vanter d’avoir reçu la bénédiction de leurs idoles. C’est pourtant le cas de Letz Zep. Lors d’un concert, le légendaire Robert Plant lui-même est resté pétrifié en voyant Billy Kulke sur scène : « Je suis entré, je me suis vu », a-t-il déclaré, bluffé par la ressemblance physique et vocale troublante du chanteur britannique.

Même Jimmy Page et les autres membres originaux ne s’y trompent pas : ils invitent régulièrement le groupe aux événements officiels dédiés aux fans de Led Zeppelin.

Plus de deux heures de voyage au sommet du Rock

Ce n’est pas qu’une simple imitation, c’est une résurrection. Durant plus de deux heures, les quatre musiciens anglais font revivre la magie des années 70 avec une virtuosité technique rare.

Des riffs mythiques de Whole Lotta Love aux montées en puissance de Stairway to Heaven, le répertoire balaye l’œuvre complète des icônes du rock. Que vous soyez un fan de la première heure ou un nouveau venu curieux de découvrir l’énergie de cette époque, ce spectacle promet une immersion totale et une intensité électrique.

Une date unique dans le cadre prestigieux du Casino

L’acoustique et le confort du théâtre du Casino Barrière offriront l’écrin idéal pour ce show spectaculaire. Une occasion rare de revivre l’expérience Led Zeppelin en live, portée par des artistes qui allient fidélité absolue et charisme débordant.

Infos pratiques :