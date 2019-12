En novembre 2020, PLK en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le rappeur PLK sera en concert au Zénith de Toulouse le 28 novembre 2020.

Après un premier album « Polak » certifié platine, accompagné d’une tournée sold out partout et de la mise à feu des plus grandes scènes de festivals l’été dernier, PLK accélère encore et accompagne le succès de sa nouvelle mixtape « Mental » par une tournée de Zénith.

Le rappeur s’arrêtera le 28 novembre 2020 au Zénith de Toulouse pour un concert évenement.

PLK en concert

Samedi 28 novembre 2020

Zénith de Toulouse

Réservations : www.bleucitron.net