En mars, le CHU de Toulouse en bleu pour la bonne cause

Le CHU de Toulouse en bleu pour lutter contre le cancer colorectal, pendant tout le mois de mars.

Avec 47 000 nouveaux cas en France en 2023, le cancer colorectal représente la deuxième cause de décès par cancer, aussi bien chez l’homme que chez la femme. Mars Bleu, évènement phare pour lever les tabous contre ce cancer, permet de donner lieu à des temps d’échanges avec les professionnels de santé du CHU de Toulouse et de faire comprendre au plus grand nombre l’intérêt du test de dépistage.

Un côlon géant pour une journée de prévention

Un côlon géant sera installé pour une journée prévention à l’hôpital Rangueil. Fréquent aussi bien chez l’homme que chez la femme, le cancer du côlon est souvent sans symptôme aux premiers stades de la maladie. C’est à partir de l’âge de 50 ans que les risques d’un cancer colorectal sont les plus accrus. Dans 80% des cas, c’est à partir d’une tumeur bénigne, appelée « polype », qu’il se développe. Dès lors que ces polypes grossissent, ils saignent et laissent des traces de sang invisibles à l’œil nu dans les selles, mais identifiables par les tests de dépistage.

Cette année, les équipes du pôle digestif du CHU de Toulouse sont mobilisées de 10h à 17h le 25 mars 2024 pour échanger et briser les tabous trop souvent associés à ce cancer et ainsi inciter à réaliser des tests de dépistage.

Des consultations pour une détection précoce

A l’occasion de Mars Bleu, les équipes du CHU se mobilisent pour simplifier le parcours des patients devant réaliser une exploration endoscopique par coloscopie. Durant tout le mois de mars, il est possible de prendre un rendez-vous en téléphonant au : 05 61 32 39 54 (un courrier du médecin traitant sera demandé).