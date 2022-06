En juillet, Le Studio 55 fait son Canaille Comedy Club

Partager Facebook

Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet, l’incontournable trio du rire “Toulousain” propose de venir découvrir sa dernière création artistique “Le Canaille Comedy Club”.

Le Festival incontournable de l’été sera à l’affiche du Studio 55 et comme toujours l’humour sera au rendez-vous ! Pour ce 1er volet, Melissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg seront accompagnés sur scène de 5 autres comédiens dont les noms ne sont pas inconnus du grand public: Aymerick Lompret, Patrick Chanfray, Céline Groussard,Yann Guillarme, Vincent Piguet et des surprises…

Chaque soir, les 8 humoristes se partageront la scène pour une soirée qui sent bon l’été.

Un spectacle unique à découvrir du 11 au 13 juillet au Studio 55 – 55 Av. Louis Breguet, 31400 Toulouse

AYMERIC LOMPERET

Révélé par Laurent Require dans l’émission On ne demande qu’à en rire, Aymeric Lompret est aujourd’hui chroniqueur sur France Inter et aux côtés de Blanche Gardin dans la série La meilleure version de soi-même.

PARTICK CHANFRAY

Humoriste à l’univers lunaire, il apparaît régulièrement dans l’émission Vendredi tout est permis, présentée par Arthur, et propose chaque semaine une chronique sur Rires et Chansons.

CÉLINE GROUSSARD

Actuellement à l’affiche avec Artus dans le spectacle Duel à Davidéjonatown, Céline a également fait partie de plusieurs programmes à succès dont le Jamel Comedy Club ou La Grosse Émission.

YANN GUILLARME

Yann Guillarme, chroniqueur sur Rire et chansons, il s’est également distingué dans Vivement Dimanche prochain chez Michel Drucker, chez Patrick Sébastien ou encore au Festival de Montreux.

VINCENT PIGUET

Chroniqueur sur Rires et Chansons, Vincent apparaît régulièrement dans l’émission VTEP avec Arthur. Son objectif aujourd’hui : Remettre au goût du jour la chenille dans tous les théâtres digne de ce nom.

MÉLISSA, FRED ET PAT BORG

Organisateurs de ces 3 soirées, les humoristes bien connus des toulousains, et directeurs artistiques du Studio 55 illuminent la région avec leurs spectacles et leur vidéos sur internet.