Le show Bliss Stories à Toulouse en novembre 2022

Le mardi 29 novembre prochain, le show Bliss Stories prend place à la Halle aux Grains de Toulouse.

Après Paris, Lille, Lyon et Bordeaux (spectacles tous complets) au printemps, le show Bliss Stories est de retour avec de nouvelles dates en France et en Belgique avec un passage à Toulouse en novembre.

Clémentine, fondatrice et host du podcast, vous accueillera dans un cocon de full bliss et sera entourée d’invité.e.s de tous bords ; anonymes, connu.e.s ou reconnu.e.s, pour vivre une soirée d’empowerement et célébrer les FEMMES et la MATERNITÉ, au cœur de nos histoires les plus intimes et les plus universelles.

Les organisateurs se sont donnés comme mission de vous proposer une soirée unique en son genre, inédite, hybride, forte en émotions et en good vibes évidemment.

Plus d’infos : https://www.youtube.com/channel/UCQdwmONPexWn5RIvCAS4uuw/featured

Réservations : www.bleucitron.net