En Aout, Soeur Marie-Thérèse des Batignolles débarque au Château de la Garrigue

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles, le spectacle au Château de la Garrigue le lundi 29 aout prochain.

C’est le seule en scène de Sœur Marie Thérèse. Ni plus ni moins. Et pour l’occasion, on apprend avec elle que le Pape a inexplicablement déclaré sa béatification imminente. L’occasion pour nous de la découvrir en chair et en os, teigneuse et truculente, en 3D, voire 4. Elle déploie toute sa verve et donne son avis, tranché mais lucide, sur notre monde d’en bas et les cieux d’au-dessus. Elle parle, elle chante, elle fume, elle boit, elle danse et quand ça ne suffit pas, elle cogne. Elle est vivante, drôle, vibrante, émouvante… palpable ! (mais à vos risques et périls).

Cet été, Bleu Citron et le Château de la Garrigue vous proposent un nouveau rendez-vous incontournable… Les Scènes d’Été : Des scènes d’été dans un Château près de Toulouse !