Des scènes d’été dans un Château près de Toulouse !

Cet été, Bleu Citron investit le Château de la Garrigue pour un nouveau rendez-vous Les Scènes d’été. On y découvrira Kendji Girac, Gus, Fabrice Eboué, Noelle Perna…

Les deux dernières années, le Théâtre des 3T avait pris place l’été au Château de la Garrigue. Cette année, nouvelle collaboration pour ce joli lieu. Bleu Citron, producteur de spectacle toulousain, propose une programmation humour et chanson dans ce domaine hors du commun les lundis, mardis et mercredis de juillet et aout.

Situé entre Toulouse et Montauban, à Villemur-sur-Tarn, Le Château ouvrira ses portes dès 19h pour permettre au public de découvrir pleinement ce lieu d’exception : en plus du spectacle, les spectateurs pourront retrouver sur place le restaurant gastronomique L’Alto, tapas & finger food, et hébergement.

La Programmation :

> 12 juillet : Kendji Girac

> 13 juillet : Noelle Perna

> 19 juillet : Pierre Emmanuel Barré

> 28 juillet : Fabrice Eboué

> 30 aout : Soeur Marie Thérèse des Batignolles

> 26 aout : Gus Illusionniste

Infos et réservations : www.bleucitron.net