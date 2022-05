France 3 diffuseur officiel de « La Route d’Occitanie »

Partager Facebook

Une première pour FRANCE 3 Occitanie qui devient le diffuseur officiel de cet événement sportif à suivre du 16 au 19 juin prochain.

Du 16 au 19 juin dès 13h30 sur les antennes et sur le web de FRANCE 3, les téléspectateurs et internautes pourront suivre le parcours haletant des coureurs, de l’ouest de la région à la Méditerranée, en passant par les cols mythiques des Pyrénées.

Les équipes de FRANCE 3 déploieront un dispositif exceptionnel pour retransmettre les quatre étapes de l’épreuve et couvrir l’événement avec des reportages, des directs et un relais sur les plateformes numériques.

Compte-tenu de sa place dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale, des standards d’organisation et de sa proximité avec le Tour de France, la Route d’Occitanie voit chaque année les meilleures équipes du monde s’affronter sur les routes de notre région. Cet événement fait partie du top 40 des courses les plus suivies dans le monde et fédère une importante communauté.

Pour cette 46ème édition, les équipes cyclistes s’affronteront des Hautes-Pyrénées au Gers, du Tarn à l’Aveyron, de l’Aude aux Pyrénées-Orientales, et enfin, de l’Ariège à la Haute-Garonne :

Jeudi 16 juin : Séméac – L’Isle-Jourdain

Vendredi 17 juin : Graulhet – Roquefort en Aveyron

Samedi 18 juin : Sigean – Les Angles

Dimanche 19 juin : Les Angles – Auterive

La course sera commentée par Nicolas Geay et Laurent Jalabert.