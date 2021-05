Emmanuel Bornstein expose à Toulouse et au chateau de Laréole

Du 19 mai au 26 septembre 2021, l’artiste Emmanuel Bornstein présente deux expositions inédites en Haute-Garonne, à Toulouse et au château de Laréole

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a choisi de mettre à l’honneur en 2021 le travail de l’artiste Emmanuel Bornstein, reconnu comme une valeur montante de l’art contemporain, récompensé par plusieurs prix et exposé dans des musées et salons européens. Installé à Berlin depuis 2011, l’artiste présente pour la première fois son travail dans sa ville natale, Toulouse, ainsi qu’au château de Laréole, un joyau patrimonial de la Renaissance situé au nord du département, tout au long de l’été.

« THREE LETTERS. PEINTURE. ÉCRITURE. RESISTANCE » – Du 19 mai au 20 septembre au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation (Toulouse)

– « SHIFT » – Du 5 juin au 26 septembre au château de Laréole (Laréole)

Emmanuel Bornstein est né à Toulouse en 1986 d’une famille du milieu théâtral, Emmanuel Bornstein suit sa scolarité au lycée Saint-Sernin. Il poursuit ses études entre l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et l’Université des Arts de Berlin, où il est installé depuis 2011. Reconnu comme une valeur montante de l’art contemporain, Emmanuel Bornstein a été récompensé par plusieurs prix, avant d’être exposé par près d’une quarantaine de galeries, musées et salons européens en à peine 10 ans. Il est aujourd’hui représenté par la galerie Crone à Berlin et à Vienne.