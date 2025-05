Soirée Symphonique d’Exception à Toulouse : Marie Jacquot et Bohdan Luts à la Halle aux Grains !

Un événement musical de haut vol à ne pas manquer ! La talentueuse cheffe d’orchestre française Marie Jacquot dirigera un grand concert symphonique à La Halle aux Grains de Toulouse le jeudi 15 mai 2025 à 20h00. Elle sera accompagnée sur scène par le virtuose violoniste ukrainien Bohdan Luts.

Récemment nommée directrice musicale du prestigieux orchestre symphonique de la WDR de Cologne, Marie Jacquot nous invite à un voyage musical à l’image de son éclectisme passionnant. Au programme de cette soirée, une fascinante redécouverte avec la Sinfonietta de Korngold. Bien que principalement connu pour ses inoubliables musiques de films hollywoodiens, Erich Wolfgang Korngold a marqué son époque dès ses premières compositions, écrites alors qu’il était encore enfant, au point de subjuguer des figures telles que Mahler et Puccini.

Pour sublimer cette soirée, un autre jeune artiste au sommet de son art se joindra à Marie Jacquot : le violoniste ukrainien Bohdan Luts. Ce virtuose impressionne déjà par sa maîtrise des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire, et c’est avec le monumental Concerto pour violon de Sibelius qu’il a remporté le prestigieux prix Long-Thibaud. Sa sensibilité et sa technique exceptionnelle promettent une interprétation inoubliable de cette pièce maîtresse.

Ce concert symphonique est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir des œuvres majeures interprétées par des artistes de renommée internationale. Laissez-vous transporter par la puissance de l’orchestre et la virtuosité du violon dans le cadre magnifique de la Halle aux Grains.

Infos Pratiques :

Date : jeudi 15 mai 2025 à 20h00

Lieu : La Halle aux Grains de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Prestige : 34€ – 68€

– Catégorie 1 : 25€ – 50€

– Catégorie 2 : 20€ – 40€

– Catégorie 3 : 13,80€ – 27€

– Catégorie 4 : 5€ – 18€

Réservations :

La Halle aux Grains de Toulouse