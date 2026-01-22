Edgar-Yves en rodage à Toulouse : Un nouveau spectacle « sans filtre » à ne pas manquer !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Edgar-Yves JR en spectacle à Toulouse les 22 et 23 janvier 2026.

L’humoriste au franc-parler légendaire est de retour dans la Ville Rose. Edgar-Yves s’installe sur scène pour présenter son tout nouveau spectacle en rodage. Entre humour engagé, punchlines incisives et une honnêteté désarmante, préparez-vous à une soirée où la « bien-pensance » reste au vestiaire.

Pourquoi aller voir le nouveau spectacle d’Edgar-Yves ?

Après le succès phénoménal de sa tournée avec Solide et ses vidéos virales qui ont inondé nos fils d’actualité, Edgar-Yves revient à l’essentiel : la scène. Fidèle à son style généreux, il propose un nouveau rendez-vous placé sous le signe de l’authenticité.

Ici, pas de conseils dictés par l’intelligence artificielle pour être « mesuré » ou « inclusif ». Edgar-Yves revendique un style humain, incorrect et précis. C’est justement ce manque de « vigilance » et cette maladresse attendrissante qui font le sel de ses meilleures blagues.

« ChatGPT m’a conseillé d’être mesuré… Je me suis désabonné ! » — Le ton est donné.

Informations Pratiques & Réservations

Ne manquez pas ces deux dates exceptionnelles pour découvrir les prémices de ce nouvel opus en toute intimité.

Dates : Jeudi 22 Janvier & Vendredi 23 Janvier 2026

Horaire : 20h00

Durée : 1h15

Tarif unique : 27€

Lieu : Les 3T

Réservation : c’est complet !

L’avis de la rédaction : Edgar-Yves fait partie de cette nouvelle génération d’humoristes qui n’a pas peur de bousculer les codes. Son retour à Toulouse est l’un des événements stand-up les plus attendus de ce début d’année !