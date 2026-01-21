Sandrine Sarroche présente son nouveau spectacle « Saison 2 » au Casino Barrière de Toulouse

Après l’immense succès de son précédent show, « La Loi du Talon », l’humoriste Sandrine Sarroche fait son grand retour sur scène. Elle s’installera au Casino Barrière de Toulouse le mercredi 28 janvier 2026 à 20h30 pour une représentation unique de son nouveau spectacle intitulé « Saison 2 »

Un retour attendu avec de nouveaux sketchs et personnages

Pour ce deuxième volet, Sandrine Sarroche promet une performance encore plus percutante. Le public retrouvera son style unique à travers :

De nouveaux sketchs inédits. Des chansons originales créées pour l’occasion. Une galerie de nouveaux personnages décapants et hilarants.



Ce spectacle bénéficie d’une mise en scène signée Julien Alluguette et de musiques originales de François Bernheim.

Informations pratiques et Billetterie

Si vous souhaitez assister à cette soirée placée sous le signe de l’humour, voici les détails pour vos réservations :